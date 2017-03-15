BM’nin salıverilmesini istediği yargıç Akay: ‘ByLock’ kullanan herkes ‘FETÖ’cü değil

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) serbest bırakılması için çağrı yaptığı Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk duruşmaya çıktı.

Akay, 26 Eylül’de ‘FETÖ üyeliği, anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak ve adam öldürmek’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. “Benim ve ailemin FETÖ’yle bir bağlantısı olamaz ve yoktur” diyen Akay ‘Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ üyesi olduğunu belirtmişti.

‘Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım’

AA’nın haberine göre Ankara’da görülen davaya Akay ve avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasına başlayan Akay, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığını söyleyen Akay, bu programın ‘terör örgütü mensupları’ tarafından kullanıldığına dair bir bilgisinin olmadığını, programı Google Play Store’den indirdiğini ve herhangi bir şifreleme yapmadığını anlattı.

Akay, ilk ifadesinde de ‘ByLock’ kullanıcısı olduğunu söylemişti.

‘ByLock’ kullanmasının kendisini ‘FETÖ üyesi’ yapmadığını savunan Akay, “Bu programı kullanan herkes FETÖ’cü değil. Ben onlardan değilim. Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım” diye konuştu.

Akay’ın dokunulmazlığının bulunduğunu söyleyen ve beraat talep eden avukatlar, yargılamanın durdurulmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dokunulmazlığın adalet ve dışişleri bakanlıklarına sorulmasına karar verdi. Akay’ın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, davayı 13 Nisan’a erteledi.

İfadesinde ne demişti?

İfadesinde, Gülen Cemaati’nin haberleşmek amacıyla kullandığı iddia edilen ‘ByLock’ yazılımını Burkina Faso Dışişleri Bakanı Djibrill Bassole’nin isteğiyle ‘Google Play Store’dan indirdiğini vurgulayan Atay, “Üç dört ay aynı şahıs ve Herve Zongo ile masonik konularda yazıştık. Bu programı bir şifreleme girmeden sadece Google Play Store’den indirdim ve kullandım” dedi.

‘Kütüphanemde 2 binin üstünde kitap var’

Kütüphanesinde kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Fethullah Gülen’in yazdığı kitaplar bulunduğu hatırlatılan Akay, “Kütüphanemde 2 binin üzerinde kitabım vardır. Yaşam biçimim ve çevrem icabı bunlarla ilgim olması eşyanın tabiatına aykırıdır” diye yanıt vermişti.

Türkiye, BMGK’ya sevk edilmişti

Tutuklama kararı üzerine BM Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda’daki temyiz mahkemesindeki beş kişilik yargıç heyetinde yer alan Akay için çağrıda bulunarak, yargılamaların felç olduğunu bildirmişti: “Bu çok ciddi bir mesele. Çünkü uluslararası ceza mahkemelerinin modern tarihinde ilk defa bir ülke, görev başındaki bir BM yargıcını tutukladı.”

Mahkeme, Akay’ın tutukluluğunun yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu belirterek, 14 Şubat’a kadar serbest bırakılmasını istemişti.

Son olarak Türkiye, Akay’ı hapiste tutarak ‘yargı bağımsızlığı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edilmişti.