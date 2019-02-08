BM’nin Kaşıkçı raporunun ardından Beştepe: Katiller Türkiye’ye iade edilmeli

Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler’in raporunun ardından Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin zanlılarını Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini bildirdi.

Kaşıkçı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili bir rapor yayınlayan BM, cinayetin ‘Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından’ planlandığı kanaatine ulaşmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun rapor üzerine bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Türkiye’nin bulguları BM raportörünün sonuçlarıyla benzer. Kaşıkçı vakası konusunda şeffaflık olmaması endişe uyandırıcı. Bu durum Suudi yetkililerin güvenilirliğine zarar veriyor. Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye’de Kaşıkçı’yı öldüren katilleri iade etmeli.”