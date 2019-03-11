BM’nin eski Venezüela raportörü: Maduro suikaste uğrayabilir

Birleşmiş Milletler’in (BM) Venezüela raportörlüğünü yapmış hukuk profesörü Alfred de Zayas, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun suikaste uğrayabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik International’da yer alan söyleşide basının sadece Maduro’ya odakladığını vurgulayan de Zayas şunları söyledi: “Çünkü işin özü kendisini koltuğundan indirmek. Unutmayın ki Maduro’ya zaten bir suikast girişimi olmuştu. Ve ben eminim başka girişimler de olacaktır – tıpkı 1973’te general Augusto Pinochet’nin Salvador Allende’den kurtulması gibi.”

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De Zayas ABD’nin petrol, altın, boksit ve pamuk gibi doğal zenginliklerinin çok cazip olması nedeniyle ABD’nin pes etmeyeceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “(Muhalif lider) Juan Guaido’yu başkanlık koltuğuna oturtmak için süren çabalar devam edecek. Perşembe günü gerçekleşen elektrik kesintileri bu çabaların sadece en sonuncusu ama sonuncu olmayacak. Bu bana 14 Ağustos 1973’te Şili’de Pinochet’nin gerçekleştirdiği darbeden dört hafta önce ABD tarafınan organize edilen elektrik kesintilerini hatırlattı. Yani ABD baskıyı artırmaya devam edecek.”

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüela’da seçilmiş devlet başkanı Maduro halen iktidarda olmasına rağmen, ABD ve birçok Avrupa ülkesi Guaido’yu yeni devlet başkanı olarak tanımıştı. Guaido da kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Ülkede siyasi krizin yanısıra ciddi bir ekonomik kriz de yaşanıyor. Son dört gündür ülke genelinde elektrik kesintileri gözleniyor. Maduro bu elektrik kesintilerini ABD’nin yüksek teknolojileriyle düzenlediği saldırılardan kaynaklandığını öne sürüyor.

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Ordu elektrik şebekelerini havadan gözetliyor

Ordu bu açıklamaların ardından daha fazla kesinti olmasını engellemek adına enerji şebekeleri üzerinde hava gözetlemelerine başladı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tüm stratejik tesislerin kontrol altında olduğunu belirtti.

Ülkede en büyük hidroelektrik tesislerinden biri ve en büyük ulusal elektrik tedarikçisi Corpoelec perşembe günü Guri’deki tesislerine bir sabotaj yapıldığını açıklamıştı.