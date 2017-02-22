BM’nin de Suriye’den ‘umudu kalmadı’: Cenevre toplantısından büyük beklentilerimiz yok

Suriye’de altı yıldır süren iç savaşla ilgili yapılan toplantılardan ‘anlamlı’ bir sonuç elde edilemezken, Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre’de yapılacak görüşmelerde açmazın çözülmesini beklemediğini söyledi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde Suriye hükümeti ile ‘muhalif’ diye anılan silahlı grupların siyasi temsilcileri arasında, BM aracılığıyla yarın başlayacak barış görüşmeleri öncesi açıklama yapan de Mistura, “Samimi olmak gerekirse, toplantıdan büyük beklentilerimiz yok” diye konuştu.

Hiçbir tarafın görüşmeleri aksatmak amacıyla diğerini provoke etmeye çalışmayacağını umduğunu belirten BM yetkilisi, “Görüşmelerde açmazın çözülmesini beklemiyoruz ancak son derece proaktif bir ivme yakalanmasını istiyoruz” dedi.

Yarınki görüşmenin siyasi çözüm konusunda devam edecek daha derinlikli müzakere turunun başlangıcı olduğunu belirten de Mistura, “Bence buna değecek. Ciddi bir girişim olacak” dedi.

Cenevre’de daha önce yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Astana’daki toplantıda ise birtakım ‘ilk’ler yaşanırken, toplantıda taraflar taleplerini dile getirmişti ancak Suriye konusunda herhangi bir somut adım atılmamıştı.