BMGK’ya acil çağrı: İsrail 55 Filistinliyi öldürdü, 2 bin 410 kişiyi yaraladı

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto gösterilerinde en az 55 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın aralık ayında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını belirterek büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını duyurmuştu.

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Elçilik binası, İsrail’in 70’inci kuruluş yıldönümü olan bugün Kudüs’teki törenle açıldı.

Türkiye saati ile 16.00’da başlayan açılış töreni öncesinde Gazze’de protesto gösterileri düzenlendi. Yüzbinlerce Filistinli ‘Büyük Felaket’in yıldönümünde atılan bu adıma sokaklarda karşı çıktı.

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İsrail güvenlik güçleri, her zamanki gibi Filistinlilere sert şekilde saldırdı. Filistinlilere gerçek mermi sıkıldı, uçaklar bazı bölgeleri bombaladı.

Protestoların en yoğun yaşandığı yer Gazze Şeridi ve Ramallah kenti oldu.

AA’nın bildirdiğine göre en az 55 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 2 bin 420 Filistinli de yaralandı.

BM’ye çağrı

Kuveyt, İsrail’in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden yarın için acil toplantı talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenliğimize saldırıdır.” Abbas, yas için genel grev ilan ettiklerini de bildirdi.

ABD’nin kararını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise dün tüm ülkelere temsilciliklerini Kudüs’e taşıma çağrısı yaptı.