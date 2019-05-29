BM’den Türkiye’ye ültimatom: Devlet partisi iki şüpheliyi bırakmak zorunda

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Türkiye’ye 180 gün süre vererek, Malezya’dan Türkiye’ye ‘FETÖ üyesi’ oldukları gerekçesiyle 2017’de teslim edilen biri akademisyen iki kişinin serbest bırakılmasını ve haklarının iadesini istedi. Ancak BM’in bu konuda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, BM İnsan Hakları Komitesi, 2017’de Malezya’da yaşadıkları sırada gözaltına alınarak Türkiye’ye teslim edilen akademisyen İsmet Özçelik ile Time International School Müdürü Turgay Karaman’ın, serbest bırakılması ve haklarının iadesi için 180 gün süre tanıdı.

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Komite’nin, söz konusu kişilerle ilgili raporunda, şu ifadelere yer verildi: “Devlet partisi, …(şikayete konu olan) yazarları serbest bırakmak zorundadır. Bu kişilerin, uğradıkları şiddetten ve mağduriyetten dolayı hakları yeterli bir şekilde iade edilmelidir.”

‘Bu kişiler nasıl bir tehdit oluşturuyor, belli değil’

Raporda ayrıca, Türkiye’nin uluslararası insan hakları sözleşmelerinde imzası bulunduğu hatırlatılarak, bu duruma ‘etkili bir çare’ bulması gerektiği belirtildi.

Komite’nin raporunda, Türkiye’nin bu gibi operasyonları ‘olağanüstü hal’ şartlarına ve bu gibi kişilerin ‘devlet güvenliği için tehdit oluşturduğu’ iddiasına bağladığı belirtilerek, bu gibi gerekçelerin kabul edilemez olduğu ve bu kişilerin ‘nasıl bir tehdit oluşturduğunun’ açıklanamadığı kaydedildi.

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Türkiye’den ise konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Özçelik ile Karaman’ın, Malezya’dan Türkiye’ye getirilmeden önce, 13 yıldır bu ülkede yaşadıkları belirtildi.

Reuters’in haberinde, 15 temmuz 2016’daki darbe girişiminden bu yana darbeye karıştıkları gerekçesiyle 77 bin kişinin hapiste olduğu da belirtildi.

Pakistan’dan 2017’de, Kosova’dan ise 2018’de, ‘FETÖ ile bağlantılı oldukları’ gerekçesiyle bazı şüpheliler, MİT operasyonlarıyla getirilmişti. Kosova’dan altı kişinin Türkiye’ye getirilmesi sonrası Kosova başbakanı, içişleri bakanını görevden almıştı.