BM de ‘Boğaziçi’ne kayıtsız kalmadı: Gözaltındakiler derhal salıverilsin

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektör’üne karşı yapılan protesto eylemlerinde gözaltına alınanların ‘derhal serbest bırakılması’nı istedi.

Fotoğraf: DHA

‘Polisin orantısız güç kullanmaya son vermesi’ çağrısının da yapıldığı Twitter paylaşımda şunlar aktarıldı: “Barışçıl gösterilere katıldığı için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Yetkililerin, LGBTİ+ bireylere karşı nefret ve ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik yorumlarını kınıyoruz.”

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Eylemlere katılanlardan onlarcası gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBTİ+ bireyler için ‘sapkın’ ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

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Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.