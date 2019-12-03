BM’den Türkiye, Ürdün ve BAE’ye Libya’da silah ambargosuna uyma uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bütün ülkelere Libya’ya uygulanan silah ambargosuna uyma konusunda çağrıda bulunarak, taraflar arasındaki çatışmalara karışmamaları konusunda uyardı. Ancak söz konusu çağrı, BM gözlemcisinin, Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ambargoyu sürekli olarak ihlal ettiğine ilişkin raporunun ardından geldi.

Türkiye’nin General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf: libya.liveuamap.com

Reuters’in haberine göre, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nin çağrısında, bütün ülkelerin ‘çatışmalara karışmaması ya da çatışmayı kızıştırıcı hareketler konusunda önlem almaları’ istendi. Çağrıda, ‘çatışan tarafların safında giderek artan biçimde paralı askerin yer almasından endişe duyulduğu’ da kaydedildi.

Reklam

Konseyin ‘silah ambargosuna tamamen uyulması’ çağrısı yapmasına rağmen, diplomatik çevreler, ambargoyu ihlal eden ülkelere karşı herhangi bir yaptırım uygulanmasının pek mümkün olmadığını ifade ediyor.

Libya’ya uygulanan silah ambargosunu denetlemekle görevli BM diplomatları, geçen ay yayınladıkları raporda, Türkiye, Ürdün ve BAE’yi ‘silah ambargosunu sürekli olarak ihlal etmekle’ suçlamıştı. Söz konusu raporda, yazın Afrika’dan gelen göçmenlerin toplandığı kampa yapılan ve çok sayıda göçmenin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının da, ‘yabancı bir savaş uçağı tarafından gerçekleştirilmiş olmasının da yüksek ihtimal olduğuna’ dikkat çekilmişti.