BM’den seçim öncesi çağrı: Güvenilirlik için OHAL’i kaldırın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 24 Haziran’dan önce seçim güvenilirliğini sağlamak için Türkiye’ye OHAL’in kaldırılması çağrısında bulundu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde bir açıklama yapan el Hüseyin, “Muhalif görüşlerin ve itirazların iktidar partisi tarafından ağır şekilde cezalandırıldığı bir ortamda güvenilir seçimlerin yapılabileceğini düşünmek zor” dedi.

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1 Mayıs gösterileri sırasındaki tutuklamalara ve cezaevinde bulunan gazetecilere işaret eden el Hüseyin, Türkiye’de son iki yıl içinde farklı düşünenlerin alanının büyük ölçüde daraldığını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından mart ayı sonunda açıklanan bir raporda da Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yürürlüğe giren OHAL uygulamasının ağır insan hakları ihlallerine yol açtığı belirtilmiş, Türk hükümetine OHAL’e son verme çağrısında bulunulmuştu.

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Raporda, Türk hükümeti kitlesel tutuklama, keyfi olarak işten uzaklaştırma ve insan hakları ihlalleri ile suçlanarak toplu ceza uygulandığı belirtilmişti.