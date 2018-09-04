BM’den Putin’le Erdoğan’a İdlib çağrısı: Anahtar elinizde, kan gölüne engel olun

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İdlib’de olası bir ‘kan gölüne’ engel olmak için ‘teknik tartışmaları aşarak’ acilen görüşmeleri çağrısında bulundu.

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle silahlı muhaliflerin elindeki son vilayet İdlib’i ele geçirmeye yönelik kapsamlı bir harekata hazırlandığı biliniyor. Rusya’nın bölgeye yönelik 22 gündür ara verdiği hava bombardımanına bugün itibarıyla tekrar başlamıştı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Muhtemelen Suriye savaşındaki son büyük çarpışma olacak olan muharebeye engel olmaya çalışmalıyız” dedi. De Mistura, ‘İdlib meselesinin yumuşak çözümü için gerekli anahtarın’ Rusya ve Türkiye’nin elinde olduğunu savundu.

Suriye’nin topyekün bir saldırıya geçmeden önce bir çözüm bulunması için 10 Eylül’ü son tarih olarak belirlediğine ilişkin basında yer alan haberlere değinen de Mistura, durumun aciliyetine dikkat çekti. Temsilci, “Zaman hayati önem taşıyor” dedi.

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2.5 milyon sivil yaşıyor

Muhaliflerin son kalesi İdlib ve çevresinde 2.5 milyon sivil yaşıyor. İdlib’e olası bir operasyonun göç dalgasını tetikleyebileceği ifade ediliyor.

İran, Rusya ve Türkiye’nin 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da Suriye için üçlü bir zirve düzenlemesi planlanıyor. Zirvede İdlib ve Suriye’de Tahrir El Şam gibi radikal gruplarla nasıl mücadele edileceği konusunun konuşulacağı tahmin ediliyor.

Türkiye sınırına tank ve silah sevkiyatı

Suriye ordusunun beklenen İdlib operasyonu öncesi TSK sınıra yönelik tank ve silah sevkiyatına başlamıştı. Sevkiyatın amacının göç dalgasının Türkiye’ye ulaşmadan Suriye içindeki sivil yerleşim kamplarında kontrole alınması olduğu öne sürülmüştü.