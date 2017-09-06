BM’den Arakan için ‘insani felaket’ uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’ın Rakhine (Arakan) eyaletindeki durum için ‘insani felaket’ uyarısında bulundu.

Bangladeş’e sığınanların sayısı 150 bine yaklaştı

Myanmar’da nüfusun çoğu Budist. Arakan’da ise Müslümanlar çoğunlukta. Eyaletteki militanlarla güvenlik güçleri arasında geçen ekim ayından beri sık sık çatışmalar meydana geliyor.

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Arakan’daki son şiddet sarmalı 25 Ağustos’ta başladı. Militanların bazı karakol ve üslere saldırması üzerine ordu geniş çaplı bir harekat başlattı.

Bedeli siviller ödüyor

Çatışmaların bedelini ise siviller ödüyor. Ölü sayısı 400’ü bulurken on binlerce insan da yerinden oldu. Şu an itibariyle komşu Bangladeş’e sığınanların sayısı 150 bine yaklaştı.

1991’de ülkedeki cuntaya karşı yürüttüğü barışçıl mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Aung San Suu Kyi şu an devlet başkanı. Suu Kyi, çatışmaların başlamasından ve sivil ölümlerinden ‘teröristler’i sorumlu tutuyor.

İnsan hakları gözlemcileri ise ordunun bir yandan silahlı militanlarla mücadele ederken bir yandan da kundaklama ve cinayetlerle sivilleri göçe zorladığı görüşünde.

Önce ‘etnik temizlik’, sonra ‘insani felaket’ uyarısı

Nitekim BM de bugün önce ‘etnik temizlik’ tehlikesine dikkat çekti, ardından da ‘insani felaket’ uyarısında buludu.

BM’nin tahminine göre Bangladeş’e son 12 günde 146 bin Arakanlı geçti. Böylelikle geçen ekim ayından beri yerini yurdunu terk edip Bangladeş’e sığınan Arakanlıların sayısı 233 bine yaklaştı.