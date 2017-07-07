BM’den açlık grevindeki eğitimciler için çağrı: Derhal serbest bırakılsınlar

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

RIFAT DOĞAN

[email protected]

Reklam

Birleşmiş Milletler, İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde öğretmen Semih Özakça’yla birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ın serbest bırakılması ve işlerine geri dönmesi için çağrı yaptı.

KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İki eğitimci açlık grevinin 121’inci gününde.

Çağrı, Birleşmiş Milletler adına İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell tarafından yapıldı.

Throssell çağrısı şöyle: “Türkiye hükümetine, Nuriye ve Semih’i daha fazla gecikmeden serbest bırakması ve işlerine geri döndürmesi, bunun yanı sıra hukuk dışı tutukluluklarının ve ihraçlarının da uygun bir şekilde tazmin edilmesini sağlaması için çağrı yapıyoruz.”