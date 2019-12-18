BM’de Suriye’ye insani yardım hakkında yürütülen müzakereler çıkmaza girdi

Suriye’ye insani yardım yapılan ikisi Türkiye, diğer ikisi Irak ve Ürdün sınırlarındaki dört geçiş noktasının sayılsının artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne üye ülkeler, daimi veto hakkı bulunan Rusya’ya takıldı.

Fotoğraf: Reuters

BM Genel Sekreteri Guterres, konseye 16 Aralık’ta gönderdiği raporda üye ülkeleri sınır ötesi yardım yetkilendirmesini uzatmaya çağırdı.

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Belçika, Kuveyt ve Almanya hazırladıkları taslak kararda Türkiye’de var olan iki geçiş noktasına üçüncü bir tane daha eklenerek geçiş noktası sayısının beşe çıkarılması önerdi. Ancak Rusya, insani yardımların girdiği sınır kapılarını sadece Türkiye’deki iki noktayla sınırlamak istiyor.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Belçika, Kuveyt ve Almanya’nın hazırladığı taslağı veto edip etmeyeceği sorusuna taslağın ‘kabul edilemez ve mantıksız’ olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Güvenlik konseyinde taslağın kabul edilmesi için en az dokuz oy alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, ABD, Fransa ya da Britanya tarafından veto edilmemesi gerekiyor. Rusya ve Çin geçen yıl insani yardımların ulaştırılması tasarılarına karşı çekimser oy kullanmıştı.

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Belçika, Kuveyt ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu Güvenlik Konseyi’ne geçici olarak seçilen on ülke dün yaptıkları ortak açıklamyla Rusya’nın karşı çıktığı taslak metni desteklediklerini açıkladılar.

Ortak açıklamada, “Bu mekanizmanın yenilenmemesinin sonuçları felaket olur. Bu mekanizma sayesinde Suriye’de 4 milyon insana hayat kurtaran insani yardım ulaştırılıyor” dendi.

Guterres, “Suriye Arap Cumhuriyeti içerisinden sağlanan insani yardımın artırılmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum ancak BM’nin bu alanlarda insanlara ulaşmak için (bu mekanizmadan) başka bir alternatifi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.