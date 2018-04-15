BM’de önergeler çarpışması: Tasarısı reddedilen Rusya’ya karşı yeni hamle

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ordusuna ait tesisleri füzelerle vurmasının ardından Birleşmiş Milletler’de (BM) karşılıklı önergelerle diplomatik taktik savaşı başladı.

Rusya’nın harekat düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa’nın kınanması yönünde BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısı BM’de üçe karşı sekiz oyla reddedildi. Tasarıyı Rusya, Bolivya ve Çin desteklerken, aralarında daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa’nın da aralarında bulunduğu sekiz ülke reddeti. Dört ülkeyse çekimser kaldı.

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Oylamanın ardından bu kez ABD, Fransa ve İngiltere konseye yeni bir önerge sundu. Tasarıda, Suriye’ye gönderilecek insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması ve taraflara yönelik ateşkes çağrısı yer alıyor. Şam’dan BM nezdindeki yürürülen barış görüşmelerine önkoşulsuz katılım isteniyor. Şam’ın Duma semtindeki kimyasal saldırı iddiaları için ‘bağımsız soruşturma komisyonu’ kurulması da tasarının unsurlarından biri.

Tasarıların kabul edilmesi için Güvenlik Konseyi’nde 15 üyenin 9’unun oyu gerekiyor. Bununla birlikte ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan oluşan beş daimi üyeden herhangi birisinin vetosu tasarının resmi karara dönüşmesini engelleyebiliyor.