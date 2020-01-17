BM yüksek komiseri: İdlib’deki ateşkes başarısız oldu, her gün siviller ölüyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’nin İdlib vilayetindeki ateşkesin ‘sivilleri korumada bir kez daha başarısız olduğunu’ belirterek çatışmaların derhal sonlandırılması için çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 350 bin kadar Suriyeli, geçen aralık ayı başından beri İdlib’de Rusya destekli hükümet güçleri tarafından düzenlenen saldırılardan dolayı evlerini terk etmişti. Savaştan kaçan Suriyeliler Türkiye sınırındaki bölgelere sığınmıştı.

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Bugün (17 Ocak) Suriye ordusu ve İran destekli gruplar, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı düzenlemiş ve Türkiye sınırına yeni bir göç dalgası başlamıştı.

Bachelet, altı gün önce hayata geçmiş olması gereken ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, “Sivillerin her gün havadan ve karadan füze saldırılarıyla öldürülmeleri son derece ıstırap verici” dedi.