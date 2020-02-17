BM yetkilisi: Libya’ya silah ambargosu şaka gibi bir hal aldı

Birleşmiş Milletler’den (BM) üst düzey bir yetkili, Libya’da çatışmayı engellemeyi amaçlayan silah ambargosunun ihlaller yüzünden anlamsız hale geldiğini ve ihlal edenlerin hesap vermesinin gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay ambargonun desteklenmesinin kabul edildiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki zirvede çıkan sonuçların takibi amacıyla çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.

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Toplantının ardından konuşan BM’nin Libya özel temsilcisinin yardımcısı Stephanie Williams, “Silah ambargosu şaka gibi bir hal aldı, hepimizin bu konuda harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Williams, “Karadan, havadan ve denizden yapılan ihlaller nedeniyle durum iyice karmaşık bir hal aldı. Bunun yakından izlenmesi ve hesap sorulması gerekiyor” dedi ve Libya’da çok sayıda gelişmiş silah kullanıldığını ekledi.

Libya’da ateşkes çağrısına rağmen çatışmalar devam ediyor.

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BM’ye göre, Libya’daki rakip gruplara destek veren birkaç ülke silah ambargosunu defalarca ihlal etti. BM daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Türkiye’nin ambargoyu ihlal ettiğini belirtmişti. Berlin konferansından sonra ihlaller arttı ve BM, ambargoyu ihlal eden ülkelerin isimlerini vermeden kınadı.

Aralarında Mısır, BAE ve Türkiye’nin de bulunduğu Libya meselesine müdahil olan 13 ülkenin ortak açıklamasında, ‘vahim’ silah ambargosu ihlallerinin ve ‘(silah ambargosunun) tümüyle uygulanmasına katkıda bulunma kararlılığının’ görüşmede ele alındığı belirtildi.

Ancak ambargonun nasıl takip edileceği, uygulanacağı veya ihlal edilmesinin nasıl sonuçları olacağından bahsedilmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB dışişleri bakanlarının ambargoyu izleme rollerine ilişkin bugün bir karar vermelerini istediğini söyledi.