Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM yetkilisi: Libya’ya silah ambargosu şaka gibi bir hal aldı

Birleşmiş Milletler’den (BM) üst düzey bir yetkili, Libya’da çatışmayı engellemeyi amaçlayan silah ambargosunun ihlaller yüzünden anlamsız hale geldiğini ve ihlal edenlerin hesap vermesinin gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay ambargonun desteklenmesinin kabul edildiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki zirvede çıkan sonuçların takibi amacıyla çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Reklam

Toplantının ardından konuşan BM’nin Libya özel temsilcisinin yardımcısı Stephanie Williams, “Silah ambargosu şaka gibi bir hal aldı, hepimizin bu konuda harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Williams, “Karadan, havadan ve denizden yapılan ihlaller nedeniyle durum iyice karmaşık bir hal aldı. Bunun yakından izlenmesi ve hesap sorulması gerekiyor” dedi ve Libya’da çok sayıda gelişmiş silah kullanıldığını ekledi.

Libya’da ateşkes çağrısına rağmen çatışmalar devam ediyor.

Reklam

BM’ye göre, Libya’daki rakip gruplara destek veren birkaç ülke silah ambargosunu defalarca ihlal etti. BM daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Türkiye’nin ambargoyu ihlal ettiğini belirtmişti. Berlin konferansından sonra ihlaller arttı ve BM, ambargoyu ihlal eden ülkelerin isimlerini vermeden kınadı.

Aralarında Mısır, BAE ve Türkiye’nin de bulunduğu Libya meselesine müdahil olan 13 ülkenin ortak açıklamasında, ‘vahim’ silah ambargosu ihlallerinin ve ‘(silah ambargosunun) tümüyle uygulanmasına katkıda bulunma kararlılığının’ görüşmede ele alındığı belirtildi.

Ancak ambargonun nasıl takip edileceği, uygulanacağı veya ihlal edilmesinin nasıl sonuçları olacağından bahsedilmedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB dışişleri bakanlarının ambargoyu izleme rollerine ilişkin bugün bir karar vermelerini istediğini söyledi.

Türkiye’den Libya’ya silah götürdüğü iddia edilen gemi, İtalya’da alıkondu

Miçotakis: Türkiye, Libya anlaşmasından vazgeçmezse AB çözüm üretmeyecek

Libya barış görüşmelerinden ateşkes çıkmadı

Moskova’daki Libya zirvesinde ‘taslak ateşkes’ metni: Hafter süre istedi

Mısır, Libya’da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini açıkladı

Libya’da Hafter güçleri ateşkesi kabul etti

Libya için Berlin’de barış konferansı düzenlenecek

Erdoğan ve Putin’den 12 Ocak’ta, Libya’da ateşkes başlaması için çağrı

AB’den Türkiye’ye ‘özet’le: Libya’ya müdahale etmeyin

Reuters: Hafter güçleri Libya’nın en önemli kentlerinden Sirte’ye girdi

Reuters: Trablus havalimanında uçuşlar roket ateşi nedeniyle askıya alındı

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail: Tezkere Libya iç savaşını tırmandırıyor

Trump, Erdoğan’a ‘Yabancı müdahale Libya’da durumu karmaşıklaştırır’ dedi

Libya tezkeresi Meclis’ten geçti

BM’den Türkiye, Ürdün ve BAE’ye Libya’da silah ambargosuna uyma uyarısı

BM, Türkiye’yi Libya’ya yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçluyor

Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk İHA’sını vurdu

Doğu Libya güçleri Türk uçak ve gemilerini düşman güç ilan etti

Türkiye Libya hükümetine ‘Kirpi’ ve mühimmat göndermiş

SON HABERLER

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669’a, virüsün görüldüğü hasta sayısı 67 bin 88’e yükseldi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...