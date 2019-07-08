BM yetkilisi: Her hafta iklim değişikliği kaynaklı bir doğal afet yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin afet riskini azaltma konusundaki özel temsilcisi Mami Mizutori, dünyada her hafta iklim değişikliğinden kaynaklı bir doğal afet yaşandığını açıkladı.

Idai Siklonu martta Mozambik, Malavi ve Zimbabve’de 900’ü aşkın can almıştı.

Fotoğraf: Reuters

Mozambik ile komşu ülkelerini vuran Idai ve Kenneth Siklonlarını, Hindistan’daki kuraklığı örnek gösteren Mizutori, “Ancak bu afetler uluslararası arenanın ilgisini çekmiyor. Yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin afetlerle mücadele etmesini sağlamak için acilen adım atılmalı” dedi.

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Bu konunun geleceğimizi değil bugünümüzü ilgilendirdiğini vurgulayan Mizutori, “İklim değişikliği sorununa çözüm aramak uzun vadeli bir süreç olmaktan çıktı. Hemen şimdi yatırım yapılması ve önlem alınması gerek” görüşünü savundu.

Tahminlere göre iklim kaynaklı doğal afetlerin yılda 520 milyar dolara mal olduğunu belirten Mizutori, şimdiye kadar iklim değişikliğine çare bulmak için kafa yorulduğunu, sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak gibi konulara odaklanıldığını anımsatarak şöyle devam etti: “Ancak, iklim değişikliğini konuşmak yeterli değil. Doğal afetler gibi sonuçlarını da konuşup, onlara da çare aramak zorundayız.”

Mizutori, bundan böyle daha bütüncül bir bakış açısıyla konuya yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin sadece gelişmekte olan ülkelerde yaşanmadığına da değindi; ABD ve Avrupa’daki orman yangınlarını örnek gösterdi.