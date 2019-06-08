BM yetkilisi: Dört milyona yakın Venezüelalı göç etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), uzun süredir ekonomik krizde olan, son bir yıldır da siyasi krizle boğuşan Venezüela’yı 2015’ten beri dört milyona yakın yurttaşının terk ettiğini açıkladı.

Ülke son aylarda çok sayıda protesto gösterisine tanık oldu. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

UNHCR verilerine göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalif lider Juan Guaido arasındaki güç kavgası nedeniyle darbe girişimine kadar tırmanan siyasi ve insani krizin yaşandığı ülkeyi son yedi ay içinde 1 milyon kişi terk etti.

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Komiserliğin Venezüelalı sığınmacılar için atanan özel temsilcisi Eduardo Stein, “Venezüela’dan göç edenler daha çok Latin Amerika ve Karayip ülkelerine gitti. Ev sahibi ülkeler elinden geleni yapıyor ancak onları ağırlamaya devam etmeleri için uluslararası desteğe ihtiyaç var” dedi.

Venezüelalı sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere başta gıda ve ilaç olmak üzere acilen yardım edilmesi gerektiğinin altını çizen Stein, “Bu duruma kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı.

UNHCR verilerine göre en çok Venezüelalı sığınmacı Kolombiya’da yaşıyor. Kolombiya 1.3 milyon kişiye, Peru ise 768 bin Venezüelalıya ev sahipliği yapıyor.