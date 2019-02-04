BM: Venezüela krizinde hiçbir grubun yanında değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezüela’daki krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek tekliflerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi.
Maduro, 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.
Meclis de Maduro’yu ‘yasadışı’ ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Muhalif lider Meclis Başkanı Juan Guaido ise destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak 2019’da kendisini ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmişti.
Guaido’yu ilk olarak ABD daha sonraysa Brezilya, Kanada, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekvador ve Kosta Rika devlet başkanı olarak tanımıştı.
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump dün CBS kanalına verdiği söyleşide Venezüela’ya asker göndermenin ‘değerlendirilen seçeneklerden biri’ olduğunu söylemişti.
AA’nın haberine göre, Guterres Venezüela’daki krizi endişeyle izlediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezüela’daki krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubu’nun ilk toplantısı 7 şubat perşembe Uruguay’ın başkenti Montevideo’da yapılacak.