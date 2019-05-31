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Yaramazlara biraz batar!

BM uzmanı: Assange’da psikolojik şiddetin izleri var; ABD’ye iade edilmesin

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanı, cezaevinde ziyaret ettiği Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın psikolojik işkenceye maruz kaldığını belirterek ABD’ye iade edilmemesi gerektiğini savundu.

Fotoğraf: Guardian

2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Ekvador’un Britanya’nın başkenti Londra’daki büyükelçiliğine sığınan Assange, 11 Nisan’da, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno siyasi sığınmacı statüsünü kaldırınca ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek’ten tutuklanmıştı.

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BM’nin işkenceyle mücadele özel raportörü Nils Melzer, Assange, dünkü duruşmaya görüntülü bağlanamayacak kadar hasta olduğunu söyledikten sonra onu ziyaret etti.

Londra’daki Belmarsh Cezaevi’nin revirine konulan Assange’da yıllardır süregelen bir psikolojik işkencenin izlerini gördüğünü belirten Melzer, “ABD’ye iade edilirse insan hakları ciddi anlamda ihlal edilebilir. Ona uygulanan kasıtlı taciz ve işkenceyi kınıyorum” dedi.

Melzer, Assange’ın her taraftan tehdit altındaymış görüntüsü çizdiğini belirterek şöyle devam etti: “Benim görevimin ciddiyetinin farkındaydı ancak kafasında sadece kendi düşünceleri vardı. Bütünlüğü olan bir sohbet yapma şansım olmadı.”

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Assange’ın fiziken ise ciddi bir sorunu olmadığını, cezaevi doktorlarının onunla ilgilendiğini söyleyen Melzer, izlenimlerini ve ABD’ye iade edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü eklediği raporunu bugün Britanya dışişleri bakanalığına sunacak.

2010’da Wikileaks aracılığıyla gizli belgelerini yayınladığı ABD’nin ‘casusluktan yargılamak’ için iadesini istediği Assange, Britanya’da ‘kefalet şartlarını yerine getirmediği’ için 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezasını tamamlandıktan sonra ABD’ye veya hakkında cinsel taciz davaları bulunan İsveç’e iade edilmesi söz konusu.

Assange’ın hangi ülkeye iade edileceğine Britanya karar verecek.

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