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Yaramazlara biraz batar!

BM, Türkiye’yi Libya’ya yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçluyor

Libya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasını izleyen Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına göre Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, Libya’ya yönelik silah ambargosunu defalarca ihlal etti.

Türkiye’nin General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Reuters’ın haberine göre, rapor gelecek ay kamuoyuna açıklanacak.

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Libya, 2011 yılında lider Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından kaosa girmişti.

Libya’da doğu ve batıdaki gruplar arasında 2014’ten beri devam eden çatışmalarda binlerce insan öldürüldü.

Libya’nın doğusundaki paralel yönetimi destekleyen Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu 7 ay önce Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ev sahipliği yapan batıdaki Trablus’a yönelik saldırı başlatmıştı. Ancak savaş çıkmaza girmişti.

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Raporda, BM uzmanları Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni Hafter güçlerine askeri malzeme sağlamakla suçlarken, bu durumun Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den yardım istemesine neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar raporda şöyle dedi: “Silahlarla ilgili yaptırım önlemlerine uymayarak her iki taraf da silah askeri teçhizat, teknik destek ve Libyalı olmayan savaşçılar aldı.”

Uzmanlar, “Ürdün, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, rutin olarak ve bazen de apaçık bir şekilde, kaynağını gizlemek için çok az çaba harcayarak silah sağladı” dedi.

Daha önce, Türkiye’nin General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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