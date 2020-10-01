BM Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül’de BM Şartı’nın 102’nci maddesi gereği onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabkat Hükümeti, 27 Kasım 2019’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM’ye göndermişti.

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Ankara, Libya’da yıllardır süregelen iç savaşta başkent Trablus ve çevresini kontrolü altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek veriyor. UMH son birkaç haftada Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek alan Libya Ulusal Ordusu’nu (LUO) ülkenin batısından püskürttü.