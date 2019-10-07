BM, Suriye’nin kuzeydoğusunda sivillerin korunması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik herhangi bir askeri operasyonda sivillerin korunması gerektiğini belirtti.
ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki güçlerini çekmeye başladı.
BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada yardım sağlama amaçlı acil durum planları hazırladıklarını söyledi.
“En iyisini umuyoruz ama en kötüsüne hazırlanıyoruz” diyen Moumtzis BM’nin Srebrenitsa gibi yerlerde güvenli bölgeler hakkında ‘acı deneyimleri’ olduğunu sözlerine ekledi.