BM: Suriye’nin kuzeydoğusunda 176 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’ninSuriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonunun başlamasından bu yana 80 bini çocuk, 176 bini aşkın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, harekattan altyapı sisteminin de etkilendiğini, elektrik hatlarının hasar gördüğünü, bu yüzden dört hastanenin sıkıntı yaşadığını ifade etti.

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Sözcü, Haseke kentinde 400 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayan Alouk su istasyonu ve çevresinde bulunan, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara geçici tamirat sağlandığın, bölgede yaşayan kişilere su ulaştırılabilmesi için jeneratörlerin kullanıldığını da aktardı.

Dujarric, 7 bin 100 Suriyeli Kürt’ün de sınır bölgelerinden Irak’a geçirildiğini, bunların çoğunun Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgeden getirildiğini açıkladı.

Sözcü, bir kısmı bölgedeki okullara yerleştirilen ailelerin, yaklaşan kış koşullarında zor durumda kalabileceğini belirtti.