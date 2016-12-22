BM Suriye’de ‘savaş suçları’nı araştıracak

Suriye’de savaş suçu ve insan hakları ihlali iddialarını araştıracak bir heyet oluşturulması BM genel kurulunda kabul edildi.

Heyet, şimdiye kadar Suriye krizinde birçok rapor hazırlayan BM komisyonuyla işbirliği içinde çalışacak.

AlJazeera Turk, oluşturulacak heyetin suçların sorumlularının yargılanması için dava hazırlıkları da yapacağını kaydetti.

İnsan Hakları Gözlemevi (HRW) Hukuk Danışmanı Belkıs Cerrah, kararı ‘bir ilk’ diye niteledi.

Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise kararı Suriye’nin ‘iç işlerine açık bir müdahale’ olarak yorumladı.

İran, Rusya ve Çin öneri aleyhinde görüş belirtirken, 105 ülke öneri lehinde, 15 ülke aleyhinde oy kullandı, 52 ülke çekimser kaldı.

2014’te Suriye’de işlenen savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için Birleşmiş Milletler’e sunulan öneri, Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.