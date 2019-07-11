BM: Suriye’de Anayasa Komitesi kurulmasına çok yakınız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rus ve Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, ‘Anayasa Komitesi’nin kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya çok yakın’ olduklarını belirtti.

Geir Pedersen. Fotoğraflar: Reuters

Moskova’da Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a giderek, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşen Pedersen, anlaşma konusunda yol katedilmesinin ‘geniş kapsamlı bir siyasi sürecin önünü açacağını’ söyledi.

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Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ‘ciddi anlamda gelişme kaydedildiğini’ belirtmesine rağmen, Anayasa Komitesi’nin Suriye’nin kendi iç meselesi olduğuna ilişkin tutumunu korudu.

150 kişilik bir Anayasa Komitesi kurulmasına yönelik ilk karar, geçen sene ocak ayında Rusya’nın Soçi kentinde muhalifler ve Esad rejimi temsilcilerinin bir araya geldiği olaylı konferansta çıkmıştı.

Komitede yer alacak isimler konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağlandı

Son görüşmelerde 50 üyesi bağımsızlar, 50 üyesi muhalifler ve 50 üyesi de Beşar Esad yönetimi tarafından seçilmesi kararlaştırılan komite için, bazı isimler verildi.

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İdlib’de Suriye hükümet güçlerinin bombardımanı.

BM öncülüğünde oluşturulacak ve çalışmalarına başlayacak komite için muhalifler ve rejim yanlılarının isimlerinde büyük oranda uzlaşmaya varılırken, bağımsızların belirlenmesi çalışmalarıysa hala sürüyor.

Ayrıca Pedersen İdlib’deki çatışmaların bir an önce sonlanması ve bölgenin istikrarlı hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Rusya ve Türkiye arasında geçen sene yürürlükte olan anlaşmanın bölgenin lehine olduğunu ve iki ülke arasında yeniden böyle bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.