BM: Suriye’de 1 Aralık’tan beri 800 binden fazla sivil yerinden oldu

Suriye’nin kuzeydoğusunda çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan sivil sayısının 800 bini aştığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi dört Avrupa Birliği ülkesi Belçika, Estonya, Fransa ve Almanya ile Polonya, ortak bildiri yayınladı.

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Ortak açıklamada, bölgede 1 Aralık 2019’dan itibaren yerinden edilen kişi sayısının 800 bini geçtiği belirtilerek ‘Suriye’de devam eden askeri gerilimden derinden endişe duyulduğu’ kaydedildi.

Estonya BM Daimi Temsilcisi Sven Jürgenson, ortak bildiri üzerinden yaptığı açıklamada Suriye’de 800 binden fazla kişinin yerinden edilmesine dair “Yıllar içerisinde dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz, insanların neden olduğu en kötü yerinden edilmedir” ifadelerini kullandı.