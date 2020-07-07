BM: Suriye ve Rusya, İdlib’de savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı son raporda, Suriye ve Rusya’nın savaş uçaklarıyla İdlib’deki okul, hastane ve pazar yerlerini ‘ölümcül şekilde‘ bombalayarak savaş suçu işlemiş olabileceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BM araştırmacıları raporda aynı zamanda, cihatçı savaşçılarca yapılan saldırıları da kınadı.

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Raporda, Türkiye’nin mart ayında aracılık ettiği ateşkes öncesinde Suriye hükümet yanlısı güçlerinin ‘ayrım gözetmeden bombardıman‘ yaptığına işaret edilerek, yüzlerce kişinin ölümüne ve yaklaşık bir milyon sivilin bölgeyi terk etmesine neden olan bu saldırıların insanlık suçu boyutuna ulaşmış olabileceği belirtildi.

BM’nin Suriye Soruşturma Komisyonu ayrıca Suriye’nin kuzeybatısındaki bazı bölgeleri kontrol altında tutan cihatçı örgüt Heyet Tahrir el Şam’ı (HTS) da ‘doğrudan meşru bir askeri amaç olmaksızın‘ sivillerin yaşadığı bölgelere top atışı yapmakla suçladı.

BM’nin araştırma raporu, Kasım 2019 ve Haziran 2020 arasındaki dönemde havadan çekilmiş kayıtlara ve tanıkların ifadesine dayanıyor.