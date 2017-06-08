BM, Sur’daki yıkımın adını koydu: Sosyal ve demografik yapıyla oynanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye’de Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde etnik, sosyal ve demografik yapıyla oynandığını bildirdi.

ANF’de yer alan habere göre, BM 35’inci İnsan Hakları Oturumları’nda raportörler Annalisa Ciampi ve Koumbou Boly Barry’nin hazırladığı rapor okundu.

İkili, Türkiye’de toplanma ve örgütlenme hakkının tehdit altında olduğunu söyleyerek AKP hükümetini uyardı: “Türk devleti yetkililerine, insan hakları savunucularının, siyasilerin, barışçıl eylem için sesini duyurmak isteyenlerin haklarının korunması gerektiğini hatırlatıyor ve yetkilileri uluslararası yükümlülükleri dikkate almaya çağırıyoruz.”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de ‘terörle mücadele’ adı altında birçok özgürlüklerin kısıtlandığının dile getirildiği raporda şu ifadelere yer verildi: “Ülkede kritik anlamda görev yapan çok sayıda basın yayın organın kapatıldı. Çok sayıda gazeteci, akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve insan hakları temsilcisi ya tutuklandı ya da işlerini yapamaz konuma getirildi. Bu konuya ilişkin ülkede görev yapan birçok sivil toplum kuruluşundan özel bilgiler alındı.”

Sur’daki yıkım da raporda

2015 yılından bugüne kadar Kürt nüfusunun yoğun bir şekilde yaşadığı Sur başta olmak üzere birçok bölgede tarihi binaların ve yerleşim merkezlerinin tahrip edildiği belirtilen raporda, “Söz konusu bölgelerde yapılan kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projeleri ile bölgenin etnik, sosyal, kültürel ve demografik yapısı ile oynanıyor” dendi.