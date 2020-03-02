BM: Rusya ve Türkiye Suriye’de savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmacıları, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü, Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin de Kürt bölgelerinde cinayet işlediğini ve yağmalama yaptığını öne sürerek bunun Moskova ve Ankara tarafından savaş suçu işlendiği anlamına gelebileceğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

BM komisyonunun Temmuz 2019’dan Şubat 2020’ye kadarki dönemi kapsayan raporunda, Rusya’nın bir pazar yeri ve yerinden edilmiş insanlar için oluşturulmuş bir kampa hava saldırıları düzenlediği ve bu saldırılarda temmuz ve ağustos aylarında onlarca sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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BM, “Her iki olayda da Rus Hava Kuvvetleri, doğrudan belirli bir askeri hedefe yönelik saldırı düzenlemedi, sivil alanlarda ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlemesi savaş suçu teşkil edebilir” dedi.

‘Muhalifler Türkiye’nin kontrolündeyse, savaş suçlarının sorumlusu Türkiye’

BM, Türkiye destekli muhaliflerin Kürtlerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırı sırasındaki suistimalleri de açıkladı. Muhaliflerin Türk askeri güçlerinin kontrolü altında hareket etmiş olması halinde, bu komutanların savaş suçlarından sorumlu olabileceği belirtildi.

Paulo Pinheiro liderliğindeki BM soruşturmacıları, ‘çok sayıda ihlal’ için hesap verilebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

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Rusya 43, Türkiye 11 sivili öldürmekle suçlanıyor

Raporda Rusya, Maarat el Numan kentinde 22 Temmuz’da en az 43 sivilin öldürüldüğü saldırıyı düzenlemekle suçlandı. En az iki Rus uçağı Hmeimim hava üssünden ayrılıp bölgeyi çevreledikten sonra iki konut ve 25 dükkan yıkıldı.

Haftalar sonra, Haas’taki yerlerinden edilmiş kişilere yönelik saldırıda, sekiz kadın ve altı çocuk dahil olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetti ve 40 kişi de yaralandı.

Raporda Türkiye’ye geçen yıl ekim ayında 11 kişinin ölümüne yol açan Resulayn yakınlarındaki sivil bir konvoya hava saldırısı düzenleyip düzenlemediğini soruşturma çağrısı yapıldı.

Türkiye saldırıda rolü olduğunu reddederken, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü saldırının Türk uçağı tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.