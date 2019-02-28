BM raporunda İsrail için ‘savaş suçu’ telaffuz edildi

Birleşmiş Milletler’in (BM) yürüttüğü soruşturmada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde yaptıklarının ‘savaş suçu’na vardığı tespiti yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Gazze’de geçen yıl mayıs ayında Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınmasını protesto eden gösterilericilere ateş açılması sonucu 189 Filistinli hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı.

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BM’de düzenlenen panelde İsrail güçlerine yönelik insan hakları soruşturmasının ayrıntıları açıklandı.

AA’nın aktardığına göre, raporda İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde 189 Filistinliyi katlettiği ve bu rakamın ‘savaş suçu’na işaret edebileceği belirtildi. Raporda gösterici Filistinlilerin İsrail güçlerine tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

Panelde konuşmacılar Gazze Şeridi’ndeki katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.