BM raporu: Venezüela yönetimi özel harekatçılarla yargısız infaz yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido’nun güç kavgası nedeniyle siyasi kriz yaşanan Venezüela’nın yönetimini yargısız infaz yaparak topluma korku salmak ve muhalefeti susturmakla suçladı.

Fotoğraf: NTV

Nisanda darbe girişimine tanık olan ülkede kurban ve kurbanlarının yakınlarından oluşan 558 kişiyle konuşuldu. Bugün BM İnsan hakları Konseyi’ne sunulacak bir rapor hazırlandı.

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Rapora göre Venezüela’da yönetim, iktidarı elinde tutmak için muhaliflerini ‘şoke eden ölçütte sayısı artan yargısız infazlarla’ susturmaya ve topluma korku salmaya yönelik strateji kullanıyor.

Geçen yıl 5 bin 287 yargısız infazın kayda geçtiği vurgulanan raporda, “Bu sayıya bu yıl 19 Mayıs’a kadar 1569 kişi eklendi” dendi. Kurbanların genellikle tutuklanıp vurulduğu, yargısız infazların artışının iktidarın ‘baskıcı tutumu’ndan kaynaklandığı, infazlar için özel harekat birimlerinin ‘görevlendirildiği’ belirtildi.

Özel harekatçıların tutukladıkları kişinin kendilerine direndiğine dair davranış biçimi ve söylemlerle infazların üstünü örtmeye çalıştığı vurgulandı.

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Ülkesinde insan hakkı ihlali olduğunu reddeden Maduro yönetimi raporla ilgili bir açıklama yapmadı.

Maduro, Mayıs 2018’deki seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.