Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM raporu: Venezüela yönetimi özel harekatçılarla yargısız infaz yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido’nun güç kavgası nedeniyle siyasi kriz yaşanan Venezüela’nın yönetimini yargısız infaz yaparak topluma korku salmak ve muhalefeti susturmakla suçladı.

Fotoğraf: NTV

Nisanda darbe girişimine tanık olan ülkede kurban ve kurbanlarının yakınlarından oluşan 558 kişiyle konuşuldu. Bugün BM İnsan hakları Konseyi’ne sunulacak bir rapor hazırlandı.

Reklam

Rapora göre Venezüela’da yönetim, iktidarı elinde tutmak için muhaliflerini ‘şoke eden ölçütte sayısı artan yargısız infazlarla’ susturmaya ve topluma korku salmaya yönelik strateji kullanıyor.

Geçen yıl 5 bin 287 yargısız infazın kayda geçtiği vurgulanan raporda, “Bu sayıya bu yıl 19 Mayıs’a kadar 1569 kişi eklendi” dendi. Kurbanların genellikle tutuklanıp vurulduğu, yargısız infazların artışının iktidarın ‘baskıcı tutumu’ndan kaynaklandığı, infazlar için özel harekat birimlerinin ‘görevlendirildiği’ belirtildi.

Özel harekatçıların tutukladıkları kişinin kendilerine direndiğine dair davranış biçimi ve söylemlerle infazların üstünü örtmeye çalıştığı vurgulandı.

Reklam

Ülkesinde insan hakkı ihlali olduğunu reddeden Maduro yönetimi raporla ilgili bir açıklama yapmadı.

Maduro, Mayıs 2018’deki seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Venezüela için Oslo barış süreci başlıyor: Taraflar Norveç’te masaya oturacak

Venezüelalı elçi, ‘Maaş ve kira ödeyemiyorum’ deyip istifa etti

Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı

Mezarların bile güvende olmadığı ülke: Venezüela

Maduro’nun kapattığı Brezilya sınırında orduyla halk arasında çatışma: İki ölü

Maduro, Brezilya sınırını kapatıyor: Gerekçe ‘halkı korumak’

İddia: Maduro Veneüzelalı şirketlere ‘Türkiye’de banka hesabı açın’ dedi

Venezüela krizi: Japonya da Guaido’ya destek açıkladı

Venezüela’da on binler ‘Maduro istifa’ diyerek sokaklara döküldü

Maduro kuşatıldı: Komşularından Venezüela ordusuna ‘Guido’ya biat’ çağrısı

BM: Venezüela krizinde hiçbir grubun yanında değiliz

Maduro sıkışıyor: Sekiz Avrupa ülkesi Guaido’yu tanıdı

Sosyalist Maduro’dan dini mesajlar: İsa mesih gibi bir işçiyim

Maduro muhalefeti ‘gördü’: Venezüela’da parlamento seçimlerine gidilecek

Venezüela ordusunda ilk başkaldırı: Havacı general muhalefet liderine biat etti

ABD Maduro için aceleci: Diktatörlüğüne son vermenin vakti geldi

Venezüela, Birleşik Arap Emirlikleri’ne nakit avro karşılığı 15 ton altın satıyor

AB, Venezuela krizinde temas grubuna öncülük edecek: Daha fazla yaptırım sinyali

ABD, Türkiye ile Venezüela arasındaki altın ticaretini soruşturuyor: Harekete geçebiliriz

Avrupa Parlamentosu, muhalif Venezüelalı lideri geçici devlet başkanı olarak tanıdı

ABD’den Venezüela’ya yaptırım sinyali: Maduro ile iş yapmayın!

Trump: Maduro muhalefetle müzakere yapmaya istekli

Venezüela yargısı Guaido için devrede: Ülkeden çıkışı yasaklanabilir

Venezüela: Maduro karşıtı eylemlerde 35 kişi yaşamını yitirdi, 850 kişi gözaltında

ABD Venezüela’nın muhalif lideri Guaido’nun ‘atadığı’ temsilciyi kabul etti

Venezüela: Kim Maduro’dan, kim Guaido’dan yana?

Venezüela: İsrail de Guaido’yu ‘yeni devlet başkanı’ olarak tanıdı

AB ile Venezüela arasında ipler gerildi: Maduro seçimlere gidilmeyeceğini açıkladı

AB Maduro’ya mühlet verdi: Yeni seçim olmazsa Guaido’yu başkan sayacağız

Rusya Venezuela’da arabuluculuk yapmayı önerdi

Almanya ne Maduro’yu ne Guaido’yu tanıyor: Venezüela’da seçimler yenilensin

Beyaz Saray, Venezuela’nın petrol gelirini muhalif lidere aktarmaya çalışıyor

Maduro’ya arka çıkan Erdoğan: Trump’ın Venezuela açıklaması beni şok etti

Erdoğan, Trump’ın tanımama kararı aldığı Maduro’ya telefon etti: Dik dur kardeşim

ABD’den Maduro’ya rest: Diplomatları Venezuela’dan çekmiyoruz

Trump Venezuela muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdı, dünya bölündü

CNN: Trump, Venezuela’nın muhalefet liderini başkan olarak tanıyacak

Maduro’nun gazabı: Venezuela da Wikipedia’yı yasakladı

Paraguay, Venezüela ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti

Venezuela meclisi, başkan Maduro’yu yasadışı ilan etti: Orduyu göreve çağırdılar

Muhalif partiler yasaklandı: Venezuela’da yerel seçimin galibi Maduro

New York Times yazdı: ABD, Venezuela ordusuyla darbe için görüştü

SON HABERLER

Çorlu tren faciası davasından çekilen mahkeme heyetine ret

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davasının dün görülen ilk duruşmasında çıkan olayların ardından 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekilme kararı, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi, dosyadan çekilme kararı kaldırıldı.

Demirtaş’ın resim yeteneği ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Edirne’de cezaevinde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti sonrası sosyal medyada, Demirtaş’ın bizzat çizdiği portresini paylaştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...