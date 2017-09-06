BM raporu: Suriye hükümeti 30’dan fazla kimyasal silah saldırısı yaptı

Birleşmiş Milletler’in görevlendirdiği savaş suçları inceleme heyeti, Suriye hükümetine bağlı güçlerin 2011’de başlayan iç savaşta 30’dan fazla yakın kimyasal silah saldırısı yaptığını tespit etti.

Reuters’in haberine göre BM heyetinin bugün açıklanan raporunda nisan ayında muhaliflerin elindeki Han Şeyhun’a yapılan kimyasal saldırının failinin de Suriye hükümeti olduğu tespit edildi.

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Suriye iç savaşında kimyasal silah kullanılan saldırılar hakkında inceleme yürüten heyet, bulgulara dayanan ve bugüne kadarki en kesin çıkarımların yapıldığı raporunda Suriye hükümetine ait bir savaş uçağından İdlib vilayetindeki Han Şeyhun kasabasına sarin gazı atıldığını ve 80’den fazla sivilin öldüğünü belirledi.

Han Şeyhun’da sarin gazı kullanıldığı daha önce Kimyasal Silahların Engellenmesi Örgütü (OPCW) keşif heyeti tarafından belirlenmişti. Ancak OPCW sarin gazını hangi tarafın kullandığını tespit etmemişti.

BM heyeti aynı raporda, ABD’nin Halep kırsalındaki el Jina camisine yaptığı ve aralarında çocukların da bulunduğu 38 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısında gerekli tedbirleri almayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Raporda “Hükümet muhalefetin elindeki bölgelerde sivillere karşı kimyasal silah kullanma alışkanlığını sürdürmüştür. En ağır örneği Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’de Han Şeyhun’da kullandığı ve çoğu kadın ve çocuk olan düzinelerce kişinin öldüğü olaydır” denilerek saldırının savaş suçu olduğu belirtildi.

BM heyeti, 2011 yılından bu yana yayımladığı bu 14’üncü raporda iç savaş süresince 33 kimyasal silah saldırısı yapıldığı tespitine yer verdi.

Kimyasal silah saldırılarından 27’si Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümetince yapıldı. Bunların yedisi 1 Mart ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Daha önce yapılmış altı kimyasal saldırının failleri ise henüz tespit edilemedi.

Kimyasal silah kullandığını daha önce defalarca reddeden Esad hükümeti, Han Şeyhun’da muhaliflere ait kimyasal silah deposunu vurduğunu iddia etmişti. BM heyeti bu araştırmacıları bu iddiayı yalanladı.