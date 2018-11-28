BM raporu: Karbon salınımı dört yılda iki kez arttı; mücadele yetersiz

Birleşmiş Milletler (BM), küresel karbon salınımının son dört yılda iki kez arttığını ortaya koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre BM’nin Polonya’daki İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayınlanan raporda olması gereken salınımla şu anki salınım arasındaki en büyük fark kaydedildi.

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Bunun sebebi ise devletlerin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalması.

Geçen yıl küresel ekonominin büyümesi ve üretimin artmasıyla karbon salınımı yüzde 1.2 oranında yükseldi. 2014 ile 2016 yılları arasında karbon salınımı daha istikrarlıydı zira dünya ekonomisi daha az büyüyordu.

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Bu durum devam ettiği takdirde yüzyılın sonunda 3.2 derecelik artış meydana gelecek.

BM, sıcaklık artışı hedefini 1.5 dereceden daha az olarak koydu ama bunu tutturabilmek için 2030’a gelindiğinde karbon salınımı oranlarının bugünkünden yüzde 55 daha az olması gerek.