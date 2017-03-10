BM raporu: Güneydoğudaki operasyonlarda 2 bin kişi yaşamını yitirdi, hak ihlalleri var

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’nin güneydoğusunda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve ciddi insan hakları ihlallerinin yapıldığını açıkladı.

BM insan hakları ofisinden yapılan açıklamada Temmuz 20015-Aralık 2016 tarihlerinde operasyonlar yapılan ve sokağa çıkma yasakları ilan edilen bölgede çoğunluğu Kürt 500 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi. Yıkım, uydu görüntüleri de kullanılarak “Konutların ağır silahlarla imhası muazzam boyutta” diye nitelendi.

BM müfettişleri, insan hakları ihlallerinin yanısıra çok sayıdaki ölüm, kaybedilme ve işkenceyi de raporladı. Buna göre en ciddi ihlaller tek seferde birçok gün için ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında yapıldı.

Raporda BM yetkililerinin bölgeyi ziyaretine izin verilmediği hatırlatıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, “Türkiye çok ciddi suçlamaların gerçekliğini reddetmişti” diye konuştu.

Türkiye’nin henüz ciddi bir soruşturma başlatmamasından ötürü duyduğu endişeyi dile getiren el Hüseyin, bağımsız bir soruşturmanın ivedilikle başlatılması gerektiğini söyledi: “Görünüşe bakılırsa, tek bir şüpheli bile tutuklanmadı, bir kişi hakkında bile dava açılmadı.”

Hayatını kaybeden 2 bin kişiden 800’ünün güvenlik gücü, 1200’ünün de siviller ya da silahlı kişiler olduğu kaydedilen raporda 2016’da Cizre’de 189 kişinin haftalarda bodrumlarda su, yiyecek ve ilaç olmadan mahsur kaldığı belirtildi.