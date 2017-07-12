BM Raporu: Gazze hızla yaşanmayacak bir yere dönüşüyor

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Birleşmiş Milletler (BM), 2007 yılından beri Hamas’ın kontrolünde olan Gazze’nin giderek ‘yaşanamaz’ bir hal aldığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, BM’nin ‘Gazze – 10 yıl sonra’ isimli raporunda Gazze’de sağlık, eğitim, elektrik ve suya erişimib tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde zorlaştığı belirtildi.

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2007’de Hamas’ın Gazze Şeridi’ni Filistin Yönetimi’nden almasından sonra İsrail, malların Gazze’ye girişini ve insanların Gazze’den çıkışlarını sınırlarındırarak abluka uygulamaya başlamıştı.

BM’nin Filistin topraklarındaki en üst düzey yetkilisi Robert Piper, İsrail’in ambargosu altındaki Gazze’nin ‘yanlış yöne doğru ilerlediğini’ söyledi.

‘Gazzeliler dayanmaya devam ediyor’

AFP’ye konuşan Piper şunları söyledi: “Birkaç yıl önce bazı göstergeleri baz alarak Gazze’nin hızlıca yaşanamayacak bir yere dönüşeceğini tahmin etmiştik ve bu tarih tahmin etiiğimizden de hızlı bir şekilde yakınlaşıyor. Sağlığa erişimden tutun da, enerji ve suya erişime kadar.”

Gazze’de elektriğe erişimin günde iki saate kadar düştüğünü, sağlığa erişimin kısıtlı olduğunu ve gençler arasında işsizliğin yüzde 60’ı bulduğunu belirten Piper, “Çoğumuz için yaşanamazlık noktası çoktan aşıldı. Ancak Gazzeliler dayanmaya devam ediyor” dedi.

Rapora göre, Gazze’deki suyun yüzde 95’inden fazlası içilmeye uygun değil.

2012 yılına ait bir BM raporunda, eğer ablukayı hafifletmek için hiçbir şey yapılmazsa, Gazze’nin 2020’ye kadar ‘yaşanamayacak’ bir yere dönüşeceği kaydedilmişti.