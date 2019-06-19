BM: 70 milyon insan yurtsuz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) savaş, çatışma ve işkence nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 70.8 milyona ulaştığını açıkladı. Bu, şimdiye kadar kayda geçen en yüksek rakam.

Fotoğraf: Reuters

BMMYK ‘nın hazırladığı rapora göre mültecilerin sayısı 2017 yılına kıyasla 2.3 milyon arttı; 20 yıl öncesine kıyasla ise iki katına çıktı. Her gün ortalama 37 bin kişi evini ve yurdunu terk ediyor.

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1992’de her bin kişiden 3.7’si göç etmek zorunda kalırken, 2018’de bu oran iki katından fazlaya yükselerek binde 9.3 oldu. 2018’de ‘mülteci statüsü’nde olanların sayısı ise bir yıl öncesine kıyasla 500 bin artarak 25.9 milyona ulaştı. 41.3 milyon kişi ise ülkelerini terk etmese de aynı ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Mültecilerin üçte ikisinden fazlasını Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somalililer oluşturuyor. Suriyeliler, 6.7 milyonla başı çekiyor; ikinci sırada ise 2.7 milyon ile Afganistan’ı terk edenler geliyor.

Raporda, 2018 yılı rakamının Venezüela’da yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle kaçanlar kısmen içeriğe dahil edilebildiği için daha da yüksek olabileceğinin altı çizildi.

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Raporu değerlendiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Bu rakamlar bize; savaş, işkence ve çatışmalardan kaçan, sığınacak güvenli bir yere ihtiyacı olan insan sayısındaki uzun vadeli yükselişi gösteriyor” dedi.