BM raporu: Dünya nüfusu 2050 sonunda 9.7 milyara ulaşacak

Birleşmiş Milletler (BM), dün, 7.7 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılı sonuna kadar 9.7 milyara ulaşması beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın (UN DESA) yüzyıl sonu için nüfus tahmini ise 11 milyar.

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UN DESA’nın konuyla ilgili raporuna göre nüfus artışının yarısından fazlasından dokuz ülke sorumlu olacak. Bu ülkelerin başında Hindistan, Nijerya, Pakistan ve Etiyopya geliyor. Sahra altı Afrika bölgesinde ise nüfusun 2050 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor.

UN DESA Başkanı Liu Zhenmin, “Hızlı nüfus artışının gözlendiği ülkeler genellikle yoksul ülkeler, bu tarz bir nüfus artışı yaşama birçok zorluk katmakla birlikte yoksulluk seviyesini de artırır” dedi.

BM verilerine göre yaşlı nüfusun artışının başlıca sebebi ortalama hayat süresinin artması ve doğurganlık oranlarının düşmesi. 1990’larda kadın başına 3.2 olan küresel doğurganlık oranı 2019’da 2.5 seviyelerine düştü. 2050’de bu oranın 2.2 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

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BM Nüfus Dairesi Müdürü John Wilmoth ise küresel çapta gözlemlenen doğum oranı azalışının, özellikle kadınlar arasında yükselen eğitim seviyesi ve iş imkanlarına bağlı olduğunu söyledi.



