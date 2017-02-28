BM raporu: Avrupa’ya ‘tek’ geçmeye çalışan çocuk göçmenler cinsel istismara uğruyor

Birleşmiş Milletler, Libya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan çocuk göçmenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerken, bu yolda insan kaçakçıları tarafından cinsel istismara uğradıklarını da vurguladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan rapor, geçen yıl 26 bin çocuğun geçen yıl yalnız başlarına Avrupa’ya geçmeye çalıştığını ortaya koydu.

Çok sayıda çocuk göçmenin insan kaçakçıları tarafından şiddet ve cinsel istismara maruz bırakıldıklarının kaydedildiği raporda, Libya’nın göçmen merkezlerinde su ve tıbbi hizmet kısıtlamaları yaşandığını da vurgulandı.

Rapor için görüşülen kişilerin üçte biri Libya’da cinsel tacize maruz kaldıklarını açıklarken, çocukların büyük bir kısmı ise kimler tarafından tacize uğratıldıklarını söylemedi.

UNICEF’in raporu ayrıca, sınır kontrollerinde de cinsel şiddetin yaygın olduğunu ortaya koydu.

Muammer Kaddafi’nin kanlı bir biçimde iktidardan indirilmesinin ardından büyük bir istikrarsızlık yaşayan Libya’da, insan kaçakçılarının kimi göçmenleri borçlarını ödemediği için Avrupa’ya seks işçiliği için gönderdiği de raporda yer aldı: “Libya, Avrupa’ya seks işçiliği için gönderilen kadınlar için en önemli nokta.”