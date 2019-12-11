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BM raporu: Aramco’ya saldırıdaki silahların İran menşeli olduğu tespit edilemedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol şirketinin tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının İran menşeli olduğuna dair henüz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan’daki Aramco petrol şirketinin iki büyük tesisine 14 Eylül’de insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş, Suudiler petrol üretimine ara vermek zorunda kalmıştı. Saldırının, Suudi Arabistan’ın Yemen’de cephe açtığı Husiler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

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ABD, Avrupa ve Suudi Arabistan, saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuş, İran ise bu saldırıların arkasında olduğunu reddetmişti.

Reuters’ın haberine göre salı günü düzenlenen BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında saldırıyla ilgili hazırlanan rapordan bilgiler paylaşan Guterres, “Saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının İran menşeli olduğu tespit edilememiştir” dedi.

Raporda ayrıca Husilerin ‘bu tür insansız hava araçlarına sahip olmadığı’ da belirtildi. Rapor daha detaylı bir şekilde haftaya BM konseyi tarafından incelenecek.

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Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, 3 Kasımda Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onaylamıştı. Hisseler bu ay işlem görmeye başladı.

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