BM raporu: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı, üçte biri çocuklar

Birleşmiş Milletler, Afganistan’da geçen yıl çatışmalar sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısının rekor düzeye çıktığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Afganistan Yardım Misyonu UNAMA’nın raporu, geçen yıl ülkede 3 bin 498 sivilin öldüğünü, 7 bin 920 kişinin de yaralandığını ortaya koydu. Yaşamını yitirenlerin 1000’e yakınını çocuklar oluştururken bu rakam toplam ölümlerin de üçte birini oluşturdu. Ayrı rapora göre Afganistan’daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 2, yaralı sayısı ise yüzde 6 arttı.

Çocuk ölümleri yüzde 24 arttı

Bir önceki yıla göre çocuk ölümleri ve yaralanmalarında yüzde 24 artış gözlemlendi. Raporda çocukların yaralanma ve ölümündeki oransız artışın esasen sivil alanlarda kalan patlamamış cephaneden kaynaklandığı vurgulandı.

BM, ölen ve yaralanan sivillerin yüzde 61’inin, hükümet karşıtı güçlerin, yüzde 24’ünün ise hükümet yanlısı güçlerin eylemleri sonucu olduğunu belirtiyor.