BM raporu: 80 milyonluk Türkiye nüfusu 2050’den sonra azalacak

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre 80 milyon 745 olan Türkiye’nin nüfusu, 2050’den sonra azalacak.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, ‘Dünya Nüfus Tahmini Raporu’nda dünya nüfusunun 7,6 milyar kişiye yükseldiği belirtildi.

Raporda, dünya nüfusunun 2030 yılında 8,6 milyar, 2050 yılında 9,8, 2100 yılında ise 11,2 milyar kişiye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi. Dünya nüfusunun her yıl yaklaşık 83 milyon kişi arttığı açıklandı.

Türkiye’de nüfus azalacak

Türkiye’nin nüfusunun 80 milyon 745 kişi olduğu, 2030 yılında 88 milyon 417, 2050 yılında ise 95 milyon 627 kişiye ulaşacağı kaydedildi.

2050’nin ardından azalacak Türkiye nüfusunun, 2100 yılında nüfusun 85 milyon 776 kişiye düşeceği öngörüldü.

Raporda dikkat çeken detaylar:

1.3 milyar nüfusu olan Hindistan’ın 2024 yılında şu anda 1,4 milyar nüfusa sahip Çin’i geçip dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor. Küresel düzeyde kadın ve erkek sayısı kabaca eşit olsa da erkek nüfusu kadın nüfustan biraz daha fazla. 2017’de her 100 kadın için 102 erkek var.

15 yaşın altındaki çocuklar dünyadaki nüfusun yaklaşık dörtte birini (yüzde 26) temsil ediyor. 60 yaş üzerindeki yaşlılar dünya nüfusunun yüzde sekizini oluşturuyor.

15 ve 59 yaşları arasındaki yetişkinler, yüzde 61’le dünya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturuyor. Dünyada nüfus artış oranı yakın geçmişten daha yavaş olmasına rağmen büyümeye devam ediyor.

Küresel nüfus son on yılda yüzde 1.24 oranında büyüdü. Bugün ise nüfus yüzde 1,10 oranında büyüyor. Dünya nüfusuna her yıl ortalama 83 milyon kişi ekleniyor. Dünya nüfusuna 2030 yılında bir milyardan fazla kişinin daha ekleneceği tahmin ediliyor.

Küresel nüfusun 2030 yılında 8,6 milyara kişiye, 2050 yılında 9,8 milyar kişiye, 2100 yılına kadar ise 11,2 milyar kişiye yükseleceği tahmin ediliyor. Nüfusu en hızlı artan ve şu anda 7’nci sırada olan Nijerya’nın 2050’de dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olacağı tahmin ediliyor.

En az gelişmiş ülkeler grubunun halen bir milyar olan nüfusunun 2050’de 1,9 milyara ulaşması bekleniyor. 26 Afrika ülkesinin nüfusunun 2050’ye kadar en az ikiye katlanacağı tahmin ediliyor.

Dünya genelinde 962 milyon kişi olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050’ye kadar iki kattan fazla, 2100’e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkması bekleniyor. Bu veriler insan ömrünün uzayacağını gösteriyor.

Avrupa’da halen toplam nüfusa oranı yüzde 25 olan 60 yaş ve üzeri nüfusun 2050’de yüzde 35’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünyada 137 milyon kişi olan 80 yaş üzeri kişilerin sayısının 2050’de üç kat fazla artarak 425 milyon kişi olması bekleniyor. 26 Afrika ülkesindeki toplam nüfusun 2050 yılına kadar en az iki katına çıkması öngörülüyor.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri

2017 yılında nüfusu en fazla olan on ülkenin sıralaması şöyle:

1- Çin: 1 milyar 410 milyon

2- Hindistan: 1 milyar 339 milyon

3- ABD: 324 milyon

4- Endonezya: 264 milyon

5- Brezilya: 209 milyon

6- Pakistan: 197 milyon

7- Nijerya: 191 milyon

8- Bangladeş: 165 milyon

9- Rusya Federasyonu: 144 milyon

10- Meksika: 129 milyon

19- Türkiye: 81 milyon