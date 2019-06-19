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Yaramazlara biraz batar!

BM raportörüne göre Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan sorumlu

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden Riyad yönetimini sorumlu tuttu.

Kaşıkçı

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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ABD istihbarat kurumları, Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan’ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği görüşünde. Kaşıkçı’nın daha sonra parçalara ayrılan cesedi bulunamadı. Suudi yönetimi ise Prens Selman’ın cinayetle ilgisi olmadığını savunuyor.

NTV’nin haberine göre BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın raporunda şöyle dendi: ”Kaşıkçı’nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk hükümetinden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan veliaht prensinin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.”

Callamard, “BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı” dedi.

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