BM raportörü: Dünya iklim kaynaklı bir ırk ayrımcılığına doğru gidiyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) aşırı yoksullukla mücadele ve insan hakları özel raportörü Philip Alston, dünyanın ‘iklim kaynaklı bir ırk ayrımcılığı’yla karşı karşıya kalabileceğini ve böyle giderse insan hakları diye bir şey kalmayabileceğini vurguladı.

Hindistan’dan yansıyan bu kare küresel ısınmanın neden olduğu kuraklığın en somut göstergelerinden biri. Fotoğraf: Reuters

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği için rapor hazırlayan Alston, varsılların iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcak ve gıda yetersizliğinin ‘bedelini maddi güçleri sayesinde ödeyerek’ hayatta kalabileceğini yoksulların ise ‘ızdırap çekeceklerini’ vurguladı. Alston, dünyada, ‘iklim kaynaklı apartheid’ (ırk ayrımcılığı) yaşanma riskinin her geçen gün yükseldiğinin altını çizdi.

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Küresel ısınmanın etkilerinin yüz milyonlarca kişiyi sadece yaşama, su, gıda, barınma gibi temel insan haklarından mahrum bırakmayacağını aynı zamanda, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü çökerteceğini ve yoksulları bu haklardan da yoksun bırakacağını söyledi.

BM’yi, sivil toplum kuruluşlarını, hükümetleri yeterli önlemleri almadıkları için eleştiren Alston, “Büyük ve acil müdahale edilmesi gereken bir tehdide karşı çok orantısız adımlar atılıyor. Gelen büyük dalga nedeniyle insan hakları diye bir şey kalmayabilir.”

Alston, iklimin yarattığı insani krizlerde ‘yoksul-varsıl’ ayrımının neden olduğu eşitsizliğine örnek olarak 2012’de ABD’nin New York kentini vuran Sandy Kasırgası’nı örnek gösterdi ve şunları söyledi: “Düşük gelirli aileler elektriksiz ve sağlık hizmeti olmadan ızdırap çekerken Goldman Sachs’ın merkezinde on binlerce kum torbası ve jeneratör sayesinde zorluk yaşanmadı.”

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Alston, raporda, ‘iklim değişikliği’ konusunda sesini yükseltemeye çalışanları susturmakla suçladığı ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Amazon Ormanlarını madencilere açan Brezilya’yı kınadı. Parlamentonun önünde eylem yaparak konunun önemine dikkat çekmeye çalışan İsveçli aktivisit Greta Thunberg’i ise “Neyse ki olumlu gelişmeler de oluyor” sözleriyle övdü.