BM: Pandemi nedeniyle cinsiyet eşitliğinde 25 yıllık kazanımlar yok olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Covid-19 salgını nedeniyle cinsiyet eşitliği meselesinde kadınların 25 yıllık kazanımlarının yok olabileceğini belirtti.

Fotoğraflar: BBC

BM’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi biriminin verilerine göre salgının etkisiyle kadınlar çok daha fazla ev işleri yapıyor.

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Birimin yardımcı direktörü Anita Bhatia “25 yıldır uğruna çalıştığımız her şey bir senede kaybedilebilir” dedi.

İstihdam ve eğitim fırsatları kaybedilebilir, kadınların fiziksel ve zihinsel sağlığı kötüye gidebilir.

Bhatia kadınların üstüne yüklenen bakım sorumluluğu 1950’lerdeki cinsiyet basmakalıplarına geri dönme riski yarattığını belirtti.

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Salgından önce bile kadınların dünyada her gün yapılan 16 milyar saatlik ücretsiz işin dörtte üçünü üstlendiği tahmin ediliyordu.

Başka bir deyişle ‘corona’dan önce erkekler tarafından yapılan her bir saatlik ücretsiz işe karşılık kadınlar üç saat çalışıyordu.

Salgından sonra en az bir ev işinde daha çok zaman harcadığını söyleyen kadınların oranı.

Şimdi bu rakamlar daha yüksek. Bhatia en az iki katına çıktığını söyledi.

BM’nin düzenlediği 38 anket öncelikli olarak düşük ve orta gelirli ülkelere odaklansa da daha gelişmiş ülkelerden gelen sonuçlarda da benzer bir tablo ortaya çıktı.

38 ülke arasında salgın sonrası ev işlerinden en az birine daha çok zaman harcadığını söyleyen kadınların oranı en yüksek Türkiye’de.

“Daha da endişe verici olan gerçek, çoğu kadın işlerine geri dönmeyecek” diyen Bhatia sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece eylül ayında ABD’de yaklaşık 865 bin kadın iş gücünden ayrıldı. Erkeklerde bu sayı 200 bindi. Bu durum çoğunlukla bakım sorumluluğuyla açıklanabilir.”