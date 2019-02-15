BM: Okullarda prezervatif dağıtmak sanılanın aksine sekse teşvik etmiyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırmaya göre okullarda gençlere prezervatif dağıtılması sanılanın aksine cinsel aktiviteye teşvik etmiyor, erken hamilelik ve cinsel yolla bulaşan hastalık oranlarını ise düşürüyor.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yapılan araştırma okullarda öğrencilere prezervatif dağıtılmasının gençlerin cinsel faliyetlerini artırmadığını, erken bir yaşta cinsel ilişkiye girmelerine yol açmadığını ortaya koydu.

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Journal of Adolescent Health’te yayınlanan araştırmaya göre “Okullarda prezervatif dağıtılmasına yönelik eleştirilerin argümanı, bu programın gençlerin cinsel faliyetlerini artıracağına neden olacağı düşüncesi. Fakat bugüne kadar yapılmış hiçbir araştırma bu tezi desteklemiyor. Dahası birçok çalışma prezervatif kullanımının yakın dönemde cinsel faliyetlerde azalış ve daha geç cinsel ilişkiye girme kararı ile sonuçlandığını gösteriyor.”

Bugüne kadar konu üzerinde yapılanların en kapsamlılarından UNFPA araştırmasına göre okullarda prezervatif dağıtılmasına ilişkin endişeler yersiz. Hatta prezervatife erişimi olan bazı öğrencilerin daha az cinsel sayıda partneri olduğu gözlendi.

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UNFPA danışmanı Bidia Degerthes şunları söyledi: “Okullara prezervatif programları konmasıyla birlikte öğrenciler prezervatif kullanmaya başlıyor, bu da cinsel sağlığı iyileştiriyor. Eğer böyle programlar HIV, erken hamilelik gibi risklerin daha yüksek olduğu ülkelerde de uygulanırsa programın faydaları çok daha yüksek olur.”

HIV virüsüyle yaşayan ergen sayısı 2005-2016 yıllarında üçte bir oranında arttı. Afrika’da AIDZ 10-24 yaş arası gençlerde ilk sırada gelen ölüm nedeniyken, dünya genelinde ikinci sırada.