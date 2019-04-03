Birleşmiş Milletler raporu: Milyonlarca kişi açlıkla boğuşuyor

Birleşmiş Milletler (BM), 2018 yılında dünya genelinde milyonlarca insanın ‘akut açlık’ çektiğini duyurdu.

Fotoğraf: World Food Programme (WFP)

BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Organizasyonu’nun hazırladığı ‘2019 Küresel Gıda Krizi Raporu’na göre, iklim değişikliği, savaş, doğal afetler ve ekonomik istikrarsızlığın 53 ülkede 113 milyondan fazla kişi için gıda sıkıntısına yol açtı.



Akut açlık çeken nüfusun en fazla olduğu ülkelerin başında Yemen (15,9 milyon), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (13,1 milyon), Afganistan (10,6 milyon), Suriye (6,5 milyon), Sudan (6,2 milyon), Güney Sudan (6,1 milyon) ve Nijerya (5,3 milyon) geliyor.

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42 ülkede ise yaklaşık 142 milyon kişi akut açlık sınırında yaşıyor.



