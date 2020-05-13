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Yaramazlara biraz batar!

BM: Küresel ekonomi yüzde 3.2 daralacak

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu’nda, küresel ekonominin Covid-19 salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 3.2 daralacağı öngörülürken, bunun 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana en keskin daralma olacağına işaret edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BM, 2020’nin ikinci yarısını kapsayan ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu’nu yayınladı.

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Ekonomideki küçülmenin 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana en keskin daralma olacağına dikkat çekilen raporda, küresel ekonominin salgın nedeniyle 2020 ve 2021’de yaklaşık 8.5 trilyon dolarlık kayıp yaşamasının ve son dört yıldaki kazanımların yok olmasının beklendiği belirtildi.

Covid-19, 34 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa itecek

Raporda, gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde BEŞ küçüleceği, 2021’de ise yüzde 3.4 oranında, ılımlı ve kaybedilen üretimi telafi etmeye yetecek kadar büyüme göstereceği öngörüldü. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 0.7 daralacağı, 2021’de yüzde 5.3 büyüyeceği tahmin edildi.

Küresel talepte keskin bir azalmanın olduğuna ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşandığı vurgulanan raporda, uluslararası ticaretin de bu yıl yaklaşık yüzde 15 daralacağı tahminine yer verildi.

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Raporda salgının yoksulluk ve gelir eşitsizliğini de artırdığına dikkat çekilerek, salgınının bu yıl büyük ihtimalle 34.3 milyon kişinin ‘aşırı yoksulluk’ sınırının altına düşmesine neden olacağı ve yoksulluk oranındaki artışın yüzde 56’sının Afrika ülkelerinde gerçekleşeceği ifade edildi.

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