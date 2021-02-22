Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçinin aralarında olduğu üç kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya’nın büyükelçisi Luca Attanasio ve İtalyan vatandaşı bir polisin aralarında olduğu üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuteres (arşiv)

Goma kenti yakınlarındaki saldırıda yaralanan Attanasio’nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Reklam

İtalya Dışişleri Bakanlığı, BM Gıda Programı’nın konvoyuna yönelik saldırıyı kınadığı açıklamasında, “Derin üzüntü içinde büyükelçimizin öldüğü bilgisini doğrulamak zorundayız” dendi.

Saldırının ‘kaçırma’ amaçlı düzenlendiği belirtildi. Düzenlendiği bölgenin yakınındaki Virunga Ulusal Parkı ve etrafında silahlı grupların faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki BM İstikrar Misyonu MONUSCO’nun bölgede barışı korumak konusunda zorlandığı vurgulandı.

Reklam

SON HABERLER

Virüsü yenen ebe: Sonrası, hastalık sürecinden çok daha ağır geçti

Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı İlhami Sönmez ve ebe Necla İnal Covid-19’u yenip görevinin başına döndü. İnal, hastalık sonrası dönemin hastalık sürecinden çok daha kötü geçtiğinden yakındı. Sönmez ise virüs nedeniyle ölenleri görünce, “Daha yapacak birçok işim vardı” diye düşündüğünü anlattı.

HDP’den Soylu’ya yanıt: Partimiz üzerinden Erdoğan ile iktidar savaşı yürütüyor

HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün katıldığı televizyon programını, ‘Türkiye için bir utanç olarak tarihe geçmiştir’ diye nitelendirdi. Partinin açıklamasında, “Soylu o zaman sevap sayılan bu çalışmaları şimdi esasen bizim değil Erdoğan’ın günah hanesine yazmaktadır. HDP üzerinden Erdoğan ile bir iktidar savaşı yürütmektedir” dendi.