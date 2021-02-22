BM konvoyuna saldırı: İtalyan büyükelçinin aralarında olduğu üç kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya’nın büyükelçisi Luca Attanasio ve İtalyan vatandaşı bir polisin aralarında olduğu üç kişi hayatını kaybetti.
Goma kenti yakınlarındaki saldırıda yaralanan Attanasio’nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, BM Gıda Programı’nın konvoyuna yönelik saldırıyı kınadığı açıklamasında, “Derin üzüntü içinde büyükelçimizin öldüğü bilgisini doğrulamak zorundayız” dendi.
Saldırının ‘kaçırma’ amaçlı düzenlendiği belirtildi. Düzenlendiği bölgenin yakınındaki Virunga Ulusal Parkı ve etrafında silahlı grupların faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki BM İstikrar Misyonu MONUSCO’nun bölgede barışı korumak konusunda zorlandığı vurgulandı.