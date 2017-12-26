BM ‘işkence uyarısı’ yapmıştı: Sırbistan, Kürt siyasetçi Ayaz’ı Türkiye’ye iade etti

Ankara, Kayseri ve Konya’da bazı alanların ‘kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi’ olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.